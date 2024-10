Τάουνς για Μινεσότα: «Δεν περίμενα ότι αυτή η πόλη θα γίνει το σπίτι μου, η οικογένεια μου» (vid)

Λίγο μετά την θερμή ευχαριστήρια ανάρτηση των Τίμπεργουλβς προς τον Κάρλ Άντονι Τάουνς, ο ίδιος απάντησε στον ίδιο τόνο, με ένα βίντεο που ξεκινά με την μητέρα του που δεν είναι πλέον εν ζωή.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς, μπορεί να γεννήθηκε στα κεντρικά του Νιου Τζέρσεϊ, αλλά όπως λέει ο ίδιος μια πόλη πάνω από 2000 χιλιόμετρα μακριά από την γενέτειρα του, η Μινεσότα, έγινε το σπίτι του, η οικογένεια του.

Μετά από 9 χρόνια, Τάουνς και Τίμπεργουλβς δεν θα συνεχίσουν μαζί και ο ηγέτης της Μινεσότα για σχεδόν μια δεκαετία ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του την οικογένεια των «λύκων» με ένα βίντεο το οποίο ξεκινά με την αγκαλιά της μητέρας του την οποία έχασε εν μέσω της πανδημίας.

To the Timberwolves Family:



Nine years ago, I arrived in Minnesota as a young man with a dream. Little did I know that this place would become my home, and its people would become my family. Your love, support, and unwavering loyalty have fueled my journey and inspired me to be… pic.twitter.com/PP1pGzvGcx