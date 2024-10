Οι Τίμπεργουλβς αποχαιρέτησαν το δικό τους παιδί, τον Καρλ Άντονι Τάουνς, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού ολοκληρώθηκε και επίσημα η ανταλλαγή με τους Νίκς, με την οποία ο «ΚΑΤ» έγινε κάτοικος Νέας Υόρκης.

Μετά από εννέα χρόνια, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Κάρλ Άντονι Τάουνς δεν θα ακολουθήσουν κοινούς δρόμους, καθώς οι «λύκοι» και οι Νικς ενεργοποίησαν την ανταλλαγή - «βόμβα» στο ΝΒΑ, με την οποία ο 28χρονος φόργουορντ/σέντερ θα είναι πλέον «κάτοικος» Νέας Υόρκης και ο Τζούλιους Ραντλ θα κάνει το αντίθετο δρομολόγιο.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς αγωνίστηκε με τη φανέλα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς από το 2015 και για 573 αγώνες.

Σε αυτό το διάστημα ο Δομινικανός «άσσος» αναδείχθηκε ως ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος το 2015, πέτυχε 62 πόντους με τη φανέλα των λύκων κόντρα στους Χόρνετς τον περασμένο Ιανουάριο, έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του οργανισμού, τέσσερις φορές επιλέχθηκε ως all star ενώ δύο φορές εντάχθηκε στις καλύτερες πεντάδες της χρονιάς.

Χωρίς καμία αμφιβολία, ο Τάουνς είναι ο πιο εμβληματικός παίκτης που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της Μινεσότα, πίσω μόνο από τον Κέβιν Γκαρνέτ.

Όλα τα παραπάνω και όχι μόνο δεν άφησαν περιθώρια στην ομάδα των Τίμπεργουλβς για να μην ευχαριστήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον επί 9 χρόνια ηγέτη τους με ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

made an impact on and off the court. 💙 pic.twitter.com/MYMJytuhuE