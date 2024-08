Ο Γκόρντον Χέιγουορντ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, μετά από 14 σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο Γκόρντον Χέιγουορντ, Νο9 στο Draft του 2010, αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του. Αγωνίστηκε για 14 χρόνια στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Γιούτα Τζαζ, Μπόστον Σέλτικς και Σάρλοτ Χόρνετς, ενώ το φινάλε τον βρήκε ως παίκτη των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Συνολικά, αγωνίστηκε σε 835 ματς κανονικής περιόδου και σε 36 αναμετρήσεις play off. Το κομβικό σημείο για την εξέλιξη της καριέρας του ήταν ο σοβαρός τραυματισμός στην πρώτη του εμφάνιση με τους Μπόστον Σέλτικς (κάταγμα στο πόδι) δεν τον άφησε ίδιο παίκτη, με εκείνον που... βασάνιζε τις άμυνες με τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ. Και όχι μόνο. Παρουσιάστηκε ιδιαίτερα επιρρεπής σε τραυματισμούς, που τον άφηναν εκτός αγωνιστικής δράσης.

Την περσινή σεζόν μέτρησε 9.8 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 51 αναμετρήσεις, τόσο με τους Χόρνετς, όσο και με τους Θάντερ, όπου κατέληξε στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Η παρουσία του στην Οκλαχόμα συμπυκνώνεται στην ατάκα του general manager των Θάντερ, Σαμ Πρέστι, ο οποίος χαρακτήρισε την απόκτηση του Χέιγουορντ ως ένα μεγάλο λάθος.

After 14 NBA seasons, Gordon Hayward is retiring. Hayward, 34, was a 2017 NBA All-Star in Utah and played for the Jazz, Celtics, Hornets and Thunder across his career. He was the No. 9 pick in the 2010 Draft after starring at Butler. pic.twitter.com/VrzfA5TrT7