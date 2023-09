Οι Μάβερικς μπορεί να αποτελέσουν την επόμενη ομάδα στην καριέρα του Γκόρντον Χέιγουορντ.

Ο Γκόρντον Χέιγουορντ έχει πατήσει τα 33 και η περσινή χρονιά τον βρήκε στους Χόρνετς με τους οποίους μέτρησε 14.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ κατά μέσο όρο. Έδωσε λύσεις στις... σφήκες σε μια μεταβατική και δύσκολη σεζόν, όμως η νέα αγωνιστική περιόδο μπορεί να τον βρει μακριά από τη Σάρλοτ.

Σύμφωνα με τον insider του ΝΒΑ, Ζακ Μπάκλεϊ, οι Μάβερικς είναι ένας πιθανός προορισμός για τον Χέιγουορντ μέσω ανταλλαγής. Μια τριάδα Ντόντσιτς, Ίρβινγκ και Χέιγουορντ στην περιφέρεια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρουν και μένει να δούμε αν το Ντάλας θα... τραβήξει τη σκανδάλη. Tα καλύτερα πέρασαν για τον Γκόρντον, ωστόσο με την εμπειρία και την ποιόττηα του μπορεία να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Κιντ.

The Dallas Mavericks could be a logical trade destination for Gordon Hayward, according to insider Zach Buckley. pic.twitter.com/lflIfKwiOa