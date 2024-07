Ο Πολ Τζορζ αποκάλυψε το συμβόλαιο που ζήτησε από τους Κλίπερς, αλλά και τα όσα του πρόσφερε η ομάδα του LA.

Πριν από λίγες μέρες οι Σίξερς έριξαν τη βόμβα με την απόκτηση του Πολ Τζορτζ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο (max) αξίας 212 εκατ. δολαρίων. H συμφωνία περιλαμβάνει και player option.

O PG13 φιλοξενήθηκε στο PodcastP Show και έδωσε όλες τις λεπτομέρειες των επαφών που είχε για το συμβόλαιο του με τους Κλίπερς, με τον παίκτη τελικά να πηγαίνει στη Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, η πρόταση των Κλίπερς ήταν διετές για 60 εκατ. δολάρια. Εκείνος ζήτησε το ίδιο συμβόλαιο με τον Λέοναρντ, τριετές 150 εκατ. δολαρίων. Στο τέλος θέλησε να πάρει τετραετές 220 εκατ δολαρίων από την ομάδα του LA.

Paul George details his contract negotiations with the Clippers:



• LA’s first offer was 2 year / $60M



• He asked for the same contract as Kawhi during the season



• Asked for 3 year / $150M with a NTC after the season



• Final ask: 4 years/$220Mpic.twitter.com/JqcSAkDxqX