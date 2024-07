Βόμβα Σίξερς: Απέκτησαν τον Πολ Τζορτζ με 212 εκατ. δολάρια

Στην κίνηση της free agency προχωρούν οι Σίξερς, αφού υπογράφουν τον Πολ Τζορτζ.

Ήταν το φαβορί για την απόκτηση του Πολ Τζορτζ οι Σίξερς και τώρα πλέον το πήγαν στο τελικό βήμα. Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο PG13 υπογράφει τετραετές συμβόλαιο (max) αξίας 212 εκατ. δολαρίων με τη Φιλαδέλφεια. H συμφωνία περιλαμβάνει και player option.

Ο Τζορτζ βρέθηκε σε meeting με τους ανθρώπους των Σίξερς και πλέον θα είναι συμπαίκτης με τους Τζοέλ Εμπίντ και Ταϊρίς Μάξεϊ. Άλλωστε οι τρεις τους θα ψάξουν παρέα τον πρώτο τίτλο της καριέρας του. Σπουδαία τριάδα δημιουργήθηκε στη Φιλαδέλφεια.

Μην ξεχνάμε πως πριν λίγο καιρό ο Τζόελ Εμπίντ, προσπάθησε να... προετοιμάσει τον Πολ Τζορτζ και τον προσκάλεσε στη Φιλαδέλφεια για να γίνουν συμπαίκτες, κάτι που τελικά έγινε.

Φέτος είχε 22.6 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Κλίπερς. Στο παρελθόν έπαιξε σε Πέισερς, Θάντερ.

George and his agent Aaron Mintz of CAA met with Sixers officials including owner Josh Harris, Daryl Morey, Elton Brand and legend Julius Erving in LA. PG agreed on a deal that includes a player option, sources said. https://t.co/u5AZ0rz2sk