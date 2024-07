O Τζέισον Τέιτουμ συμφώνησε με τους Μπόστον Σέλτικς για πενταετή επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Τζέισον Τέιτουμ θα παραμείνει για άλλα 5 χρόνια στην ομάδα των Μπόστον Σέλτικς, με απολαβές που θα φτάνουν τα 315 εκατομμύρια δολάρια. Ο σούπερ σταρ των Σέλτικς μετά την κατάκτηση του τίτλου με τους Βοστωνέζους, απολαμβάνει πλέον τις δάφνες της επιτυχίας του, ως ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στη λίγκα.

Ο 26χρονος παίκτης των Πρωταθλητών υπέγραψε νέο Supermax συμβόλαιο με την ομάδα της Βοστώνης, κάνοντας τον έτσι κάτοχο του μεγαλύτερου συμβολαίου στην ιστορία του NBA, αφήνοντας πίσω του τον συμπαίκτη του Τζέιλεν Μπράουν του οποίου το συμβόλαιο έφτανε τα 304 εκατομμύρια.

Jayson Tatum agrees on a five-year, $315M supermax extension with the Celtics, per B/R's @ChrisBHaynes



