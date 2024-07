Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο Βικ Γκρούσμπεκ πουλάει τους Μπόστον Σέλτικς!

Οι Μπόστον Σέλτικς κατάφεραν ύστερα από πολλά χρόνια να κατακτήσουν το πρωτάθλημα του NBA και να πάρουν το πολυπόθητο δαχτυλίδι, ωστόσο όπως μεταφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο ιδιοκτήτης τους αναμένεται να τους πουλήσει.

Ο Βικ Γκρούσμπεκ διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της ομάδας, με τον επενδυτικό τους όμιλο να βρίσκεται στα ηνία της ομάδας από το 2002. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Σέλτικς κατάφεραν να πάρουν συνολικά 2 πρωταθλήματα (2008, 2024).

Η ομάδα της Βοστώνης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα brand name στον χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού έχοντας συνολικά 18 πρωταθλήματα στο NBA ενώ παράλληλα, με τη φανέλα τους έχουν αγωνιστεί μερικοί από τους πιο διάσημους μπασκετμπολίστες, όπως ο Λάρι Μπερντ, ο Μπιλ Ράσελ και ο Σακίλ Ο' Νιλ.

Σύμφωνα με ενημέρωσή τους, οι Σέλτικς θα βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο μέχρι το 2028, με τον Γκρούσμπεκ να παραμένει έως τότε στην ηγεσία τους.

BREAKING: The Boston Celtics majority ownership group — led by Wyc Grousbeck — is planning to make the franchise available for sale, sources tell ESPN. The investment group purchased the team in 2002. Massive development for one of sports’ most valuable properties. pic.twitter.com/ICixdcJtLF