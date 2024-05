Την επιστροφή του σχεδιάζει σταδιακά ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, που αναμένεται να αγωνιστεί στο Game 4 των τελικών της Ανατολής με τους Πέισερς.

Τον Κρίσταπς Πορζίνγκις θα στερηθούν για ακόμα λίγες ημέρες οι Μπόστον Σέλτικς. Οι Κέλτες επιβίωσαν στο Game 1 των τελικών της Ανατολής πολύ δύσκολα και να επικράτησαν τελικά των Πέισερς, αλλά θα χρειαστεί να συνεχίσουν να το κάνουν χωρίς τον βασικό τους ψηλό, τουλάχιστον ως το Game 4.

Ο Πορζίνγκις πιθανότατα θα επιστρέψει στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, στην Ιντιανάπολις, όπως ξεκαθάρισε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι. Ο Λετονός τραυματίστηκε στη σειρά με το Μαϊάμι, στο τελευταίο μάλιστα παιχνίδι και έκτοτε ο τραυματισμός του στη γάμπα δεν του έχει επιτρέψει να αγωνιστεί. Όπως αναφέρθηκε, ο Πορζίνγκις βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και όλα βαίνουν καλώς, οπότε τα σχέδια της επιστροφής «ζωντανεύουν».

Με τους Σέλτικς να μη ρισκάρουν φυσικά να τον επαναφέρουν, μιας και δεν πιέζονται, ειδικότερα μετά το 1-0 στη σειρά με τους Πέισερς. Έτσι, η αρχική εκτίμηση πως θα χάσει τα πρώτα δύο παιχνίδια των τελικών της Ανατολής, διευρύνεται και οι Βοστωνέζοι θα στερηθούν τις υπηρεσίες του στο Game 3.

Reporting for ESPN NBA Countdown on Kristaps Porzingis’ looming return for the Celtics in the Eastern Conference Finals pic.twitter.com/xKSIPQpR48