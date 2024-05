Ένα μεγάλο σουτ του Τζέιλεν Μπράουν χρειάστηκαν οι Σέλτικς για να αποφύγουν το... στραβοπάτημα στο Game 1 της Ανατολής με τους Πέισερς.

Οι Πέισερς έφτασαν πολύ κοντά στο break, στον πρώτο τελικό της Ανατολής. Ή για την ακρίβεια έφτασαν 6.1'' μακριά από το να «σπάσουν» την έδρα των Σέλτικς. Όμως ο Τζέιλεν Μπράουν είχε μια εντελώς διαφορετική άποψη.

Ο σταρ των Σέλτικς έβαλε ένα... τρελό τρίποντο από τη γωνία, μπροστά στα υψωμένα χέρια του Πασκάλ Σιάκαμ και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Το 117-117 της κανονικής διάρκειας είχε φαρδιά πλατιά τη δική του υπογραφή, με τον Τζέισον Τέιτουμ να αναλαμβάνει στη συνέχεια για να ολοκληρώσει τη δουλειά και να δώσει στους Κέλτες την πρώτη από τις τέσσερις νίκες που χρειάζονται.

Watch EVERY ANGLE of Jaylen Brown's WILD 3-pointer to send Game 1 of the Eastern Conference Finals to overtime!#NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/FCvVApOmpR