Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παρουσιάστηκε αινιγματικός όσον αφορά το μέλλον του στους Λέικερς ωστόσο οι Καλιφορνέζοι είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν στο NBA Draft τον γιο του, Μπρόνι, ώστε να παίξουν μαζί.

Το Game 4 με τους Νάγκετς ήταν το τελευταίο των Λέικερς που ολοκλήρωσαν πρόωρα τη σεζόν 2023/24 με τον αποκλεισμό από το Ντένβερ στον α' γύρο των play off.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν εκείνος που ξέρανε τους Καλιφορνέζους με νέο game-winner, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να αρνείται να απαντήσει αν αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του με τους Λέικερς.

Ο King Τζέιμς έχει λαμβάνειν 51.4 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη σεζόν (player option) και σύμφωνα με τον Shams Charania, οι «Λιμνάνθρωποι» είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν στο NBA Draft τον Μπρόνι Τζέιμς ώστε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη λίγκα να ζήσει το όνειρό του και να παίξει με τον γιο του.

The Lakers are open to drafting Bronny James this June to help fulfill LeBron James’ dream of playing with his son, team sources tell @shamscharania, @sam_amick and @jovanbuha.



Bronny announced earlier this month that he will enter the 2024 NBA Draft.



