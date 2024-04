Ντέιβις: «Η λίγκα δεν με συμπαθεί, είμαι ο κορυφαίος αμυντικός του ΝΒΑ»

O Άντονι Ντέιβις δεν μπόρεσε να δεχθεί με ηρεμία το γεγονός πως δεν είναι υποψήφιος για το βραβείο του αμυντικού της σεζόν.

Αποκαλύφθηκαν οι υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού της σεζόν στο ΝΒΑ. Ρούντι Γκομπέρ, Βίκτορ Γουεμπανιάμα και Μπαμ Αντεμπάγιο είναι οι τρεις φιναλίστ για το βραβείο.

Ένας άλλος εξαιρετικός αμυντικός, ο Άντονι Ντέιβις πήρε θέση και έδειξε τη δυσφορία του για το γεγονός πως δεν βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις φιναλίστ. «Δεν καταλαβαίνω. Η λίγκα δεν με συμπαθεί. Είμαι ο καλύτερος αμυντικός στο ΝΒΑ. Μπορώ να μαρκάρω από το 1 μέχρι το 5. Μπορώ να μαρκάρω και το pick n' roll με τον καλύτερο τρόπο. Κάνω μπλοκ, μαζεύω ριμπάουντ», ανέφερε στο the LADE Show.

Οι Λέικερς βρίσκονται πίσω στη σειρά με 1-0 κόντρα στους Νάγκετς και το δεύτερο ματς γίνεται ξημερώματα Τρίτης (05:00).

"I'll never get it. The league doesn't like me. I'm the best defensive player in the league. I can switch 1 through 5. I can guard the pick-and-roll the best in the league, from a big standpoint. I block shots. I rebound.”



- AD on the DPOY



(h/t @LADEig ) pic.twitter.com/R3dXYv6N4B