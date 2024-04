Δεν σταματούν οι περιπέτειες στην οικογένεια του Μίκαελ Πόρτερ καθώς ο άλλος του αδερφός του καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης.

Πριν από λίγες ημέρες, ο περυσινός πρωταθλητής με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, Μίκαελ Πόρτερ Τζούνιορ, είδε τον έναν του αδερφό, Τζοντέι, να δέχεται ποινή δια βίου αποκλεισμού από το NBA για παράνομο στοιχηματισμό Τώρα, ο άλλος του αδερφός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κομπάν, πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, κάτι το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έναν οδηγό και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στου συνοδηγού. Πλέον, ο νεαρός αδερφός του Μίκαελ, καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης (6 για τον θάνατο του οδηγού και 2 για τον τραυματισμό).

NEW: Coban Porter, Michael Porter Jr’s younger brother, has been sentenced to 6 years in prison for hitting and killing a woman in a drunk driving crash last year.