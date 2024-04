Το NBA επέβαλλε τελικά δια βίου αποκλεισμό στον Τζόντεϊ Πόρτερ των Τορόντο Ράπτορς για στοιχηματισμό.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωση η ίδια η διοργανώτρια αρχή, το NBA επέβαλε τιμωρία δια βίου αποκλεισμού στον Τζόντεϊ Πόρτερ για την υπόθεση με τον παράνομο στοιχηματισμό.

Ο 24χρονος φόργουορντ, αδερφός του περυσινού πρωταθλητή με τους Ντένβερ Νάγκετς, Μίκαελ Πόρτερ Τζούνιορ, όπως όλα δείχνουν μέσα από την έρευνα που διεξάγεται είχε συμμετοχή σε παράνομα στοιχήματα, με τον ίδιο πέρα να έχει ποντάρει αρκετές χιλιάδες δολάρια σε παιχνίδια τόσο του NBA όσο και της G League.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή ωστόσο τα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους οι αρμόδιοι φαίνεται πως είναι αρκετά ώστε να γίνει πράξη αυτό που είχε πει πριν λίγες ημέρες ο κομισάριος, Άνταμ Σίλβερ, που υποστήριξε ότι αν χρειαστεί, θα αποβάλει και για πάντα άμα χρειαστεί κάποιον που εμπλέκεται σε τέτοιου είδους σκάνδαλα.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/h2TIkaE7xs