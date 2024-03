Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στα 39 του χρόνια συνεχίζει να... σπάει τα κοντέρ, καταγράφοντας απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς την 76η 40+ εμφάνιση της καριέρας του.

Ολογράφως 40! Αυτό έγραψε το κοντέρ του ΛεΜπρόν Τζέιμς στη «μάχη» με τους Γουόριορς, όπου όμως οι Λέικερς δεν κατάφεραν να επικρατήσουν. Με τον «βασιλιά» να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και να μην είναι αρκετό.

Ο Τζέιμς έγραψε στη στατιστική του 12/18 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 7/8 βολές, υπογράφοντας με αυτόν τον τρόπο την 76η 40άρα της καριέρας του στο NBA. Τόσες είναι οι φορές που ο ΛεΜπρόν έφτασε ή ξεπέρασε τους 40 πόντους.

Και δεν είναι μόνο το νούμερο που τον φέρνει 8ο στη σχετική λίστα, μία 40άρα πίσω από τον Όσκαρ Ρόμπερτσον, αλλά η ηλικία. Που για τον ΛεΜπρόν όντως αποτελεί απλά έναν αριθμό, αφού στα 39 του συνεχίζει να σκορπά τον... τρόμο, όπως παραδέχτηκε και ο Τσάνινγκ Φράι.

Το γαλόνι αυτό της διάρκειας που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στο legacy που θα αφήσει μετά το φινάλε της καριέρας του, έχει μέσα και τις μεγάλες του επιθετικές βραδιές. Όπως αυτή με τους Γουόριορς. Στη λίστα με τις 40άρες βέβαια κυριαρχούν οι Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και Μάικλ Τζόρνταν, με νούμερα... ασυναγώνιστα.

Ο θρυλικός Γουίλτ μέτρησε 271 παιχνίδια με 40 ή περισσότερους πόντους και φυσικά είναι το Νο1, με τον Τζόρνταν να ακολουθεί έχοντας 173. Για την ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει 49 τον αριθμό, όσες και ο Σακίλ Ο'Νίλ και βρίσκεται στην 20ή θέση!

The only 39 year olds in NBA history with multiple 40-point games in a season. pic.twitter.com/1kOAM15V55