Ο Φράι διαφώνησε με τον Τσάλμερς: «Τον ΛεΜπρόν τον φοβούνται οι οργανισμοί και οι προπονητές»

Ο Τσάνινγκ Φράι πήρε το μέρος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, απαντώντας επί της ουσίας σε όσα δήλωσε ο Μάριο Τσάλμερς που θεωρεί ότι δεν τον... φοβούνται στο παρκέ όσο τους Τζόρνταν και Κόμπι.

Ο Μάριο Τσάλμερς αποτέλεσε έναν μπασκετμπολίστα που πέρασε από τα μέρη μας, φορώντας τις φανέλες της ΑΕΚ και του Άρη. Ωστόσο, προτού κάνει αυτό το βήμα στην Ελλάδα, είχε συνυπάρξει ως βασικό μέρος των Χιτ στα δαχτυλίδια του 2012 και του 2013, παρέα φυσικά με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Τσάλμερς στο πόντκαστ του Σακίλ Ο'Νίλ έφερε στο τραπέζι τη συζήτηση του... φόβου γύρω από τον ΛεΜπρόν, τονίζοντας πως ο «βασιλιάς» δεν τρόμαζε τους αντιπάλους όπως οι Τζόρνταν και Κόμπι, γιατί ήθελε πάντοτε να είναι αρεστός.

Ωστόσο ο Τσάνινγκ Φράι, ένας ακόμα πρώην συμπαίκτης του ΛεΜπρόν, με τον οποίο συνυπήρξαν στο πρωτάθλημα του 2016 με τους Καβαλίερς, διαφώνησε κάθετα με την παραπάνω λογική.

“You know who fears LeBron James? Organizations, coaches… LeBron is almost 40 years old and nobody wants to be No. 1 and play the Lakers in the first round.”@ChanningFrye on claims that players don't fear LeBron as they did MJ and Kobe 🗣️ pic.twitter.com/NEptMI2Jeo