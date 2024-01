Ο Ντίλον Μπρουκς δεν σταματάει να πειράζει την... αρκούδα! Πρώτα κόμπασε για ένα καλάθι μπροστά στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, μετά τον χτύπησε στο κεφάλι και αποβλήθηκε! Ο ΛεΜπρόν απάντησε «επόμενο ερώτηση» όταν τον ρώτησαν για τον αντίπαλό του.

Ο Ντίλον Μπρουκς δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Ως παίκτης των Μέμφις Γκρίζλις είχε επιλέξει να μιλήσει υποτιμητικά για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Την επιλογή του... πλήρωσε τόσο ο ίδιος, όσο και η πρώην ομάδα του.

Τότε η χαρακτηριστική ατάκα ήταν πως δεν πρέπει να πειράζει την... αρκούδα. Όπου «αρκούδα», βάλε τον ΛεΜπρόν.

Ο καιρός πέρασε, ο Μπρουκς άλλαξε ομάδα και από τους Μέμφις, μετακόμισε στους Χιούστον Ρόκετς. Και στην αναμέτρηση απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς επέλεξε να ασχοληθεί ξανά με την... άρκτο.

Dillon Brooks after his bucket over LeBron. 😂🗣️



pic.twitter.com/UlcWlwcvmm — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 30, 2024

Μετά από ένα καλάθι μπροστά στον Τζέιμς πανηγύρισε με ένα περιπαικτικό άλμα μπροστά στον αντίπαλό του, ενώ μερικές φάσεις αργότερα, σε μία διεκδίκηση ενός ριμπάουντ, χτύπησε τον ΛεΜπρόν στο κεφάλι! Η απόφαση των διαιτητών έφερε την αποβολή του παίκτη των Ρόκετς.

LeBron James went down after being hit in the head by Dillon Brooks 😳



Hope he’s okay 🙏 pic.twitter.com/Dscxax4mlf — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 30, 2024

«Επόμενη ερώτηση»

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ ρωτήθηκε για τον Μπρουκς και το περιστατικό, με τον ΛεΜπρόν να απαντάει με ένα... ξερό «επόμενο ερώτηση».