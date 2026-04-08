Οι Μπακς συνέχισαν τις απογοητευτικές εμφανίσεις χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο πλευρό τους γνωρίζοντας την ήττα με 96-90 από τους Νετς. Παράλληλα, οι Θάντερ «κατάπιαν» με 123-87 τους Λέικερς.

Οι Μπρούκλιν Νετς ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος, επικρατώντας των Μιλγουόκι Μπακς με 96-90 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και σημαδεύτηκε για ακόμη μία φορά από την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς ένα μικρό προβάδισμα, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Έι Τζέι Λίντελ, ο οποίος σημείωσε 17 από τους 21 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο και οδήγησε την ομάδα του στο 49-43 της ανάπαυλας. Οι Νετς διατήρησαν τον έλεγχο και στην τρίτη περίοδο, ανεβάζοντας τη διαφορά στους οκτώ (70-62), ενώ στο ξεκίνημα της τέταρτης έδειξαν να «καθαρίζουν» το ματς, φτάνοντας μέχρι το +11 (83-72). Ο Μπεν Σάραφ έδωσε σημαντικές λύσεις σε εκείνο το σημείο με προσωπικές ενέργειες, όμως οι Μπακς δεν τα παράτησαν.

Με αντεπίθεση διαρκείας, το Μιλγουόκι μείωσε στο καλάθι (88-87) χάρη σε τρίποντο του Τορίν Πρινς, 2:28 πριν από το τέλος, βάζοντας… φωτιά στο φινάλε. Ωστόσο, εκεί οι Νετς έδειξαν πιο ψύχραιμοι, πήραν καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος, φτάνοντας στη νίκη. Αυτή ήταν μία ακόμη απογοητευτική βραδιά για τους Μπακς, που συνεχίζουν μακριά από τα standards των προηγούμενων ετών, σε μια σεζόν που ολοκληρώνεται χωρίς παρουσία στα playoffs.

Λέικερς - Θάντερ 87-123

Την ίδια ώρα, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Λος Άντζελες Λέικερς, διαλύοντάς τους με 123-87. Η ομάδα της Οκλαχόμα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και με επιθετικό πλουραλισμό «καθάρισε» εύκολα το παιχνίδι, φτάνοντας τις 63 νίκες στη σεζόν.

Ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ ήταν για ακόμη μία φορά ο ηγέτης με 25 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Αϊζάια Τζο πρόσθεσε 18 πόντους. Από την πλευρά των Λέικερς, που παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες, ο Ρούι Χατσιμούρα είχε 15 πόντους και ο Σμιθ 11, σε ένα βράδυ που κύλησε δύσκολα από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος.

Πέισερς - Τίμπεργουλβς 104-124

Γουίζαρντς - Μπουλς 98-129

Ράπτορς - Χιτ 121-95

Σέλτικς - Χόρνετς 113-102

Πέλικανς - Τζαζ 156-137

Γουόριορς - Κινγκς 110-105

Κλίπερς - Μάβερικς 116-103