Μπρουκς για ΛεΜπρόν: «Γέρασε, δεν τον σέβομαι μέχρι να μου βάλει 40» (vid)

O Nτίλον Μπρουκς συνεχίζει να προκαλεί τους σταρ του ΝΒΑ.

Δεν γινόταν να μείνει μόνο στην κόντρα με τους Γουόριορς ο Ντίλον Μπρουκς και είπε να επεκταθεί και στον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο παίκτης των Γκρίζλις δεν κάθησε ήσυχος ούτε κόντρα στους Λέικερς και άνοιξε... γαϊτανάκι με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Μετά από ένα τρίποντο του κόντρα στον Βασιλιά, άρχισε να την... λέει στον ηγέτη των λιμνάνθρωπων πλησιάζοντας τον. Για να είμαστε δίκαιοι ο ΛεΜπρόν λίγο πριν άρχισε το trash talking στον Ντίλον μετά από όμορφο καλάθι.

Μετά το τέλος του ματς, ο Μπρουκς έγινε ακόμα πιο προκλητικός απέναντι στον ηγέτη τω Λέικερς, λέγοντας: «Δεν με νοιάζει ο ΛεΜπρόν, έχει γεράσει. Δεν σέβομαι κανέναν μέχρι να έρθει και να μου ρίξει 40», ήταν τα λόγια του Καναδού περιφερειακού των αρκούδων.

"I don't care. He's old. ... I don't respect no one until they come and give me 40."



Dillon Brooks on his exchange with LeBron 😳



(via @espn_macmahon)pic.twitter.com/P5yNF2c1pT