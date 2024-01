Το νέο γήπεδο των Λος Άντζελες Κλίπερς θα έχει έναν ειδικό τομέα, το «τείχος», όπου θα απαγορεύονται ρητά οι φίλοι των εκάστοτε φιλοξενούμενων!

Ξεχάστε την ευγένεια. Και τη δυνατότητα των φίλων του ΝΒΑ να φορούν τη φανέλα της ομάδας τους σε μία αντίπαλη έδρα. Τουλάχιστον αυτό θα συμβεί σε έναν ειδικό τομέα, στο νέο γήπεδο των Λος Άντζελες Κλίπερς, το οποίο θα είναι έτοιμο το 2025 και θα φιλοξενήσει το All Star Game του 2026.

Πίσω από την μπασκέτα θα υπάρχει ένας χώρος, το «τείχος», στο οποίο οι αντίπαλοι φίλαθλοι δεν θα μπορούν να φοράνε τη φανέλα της ομάδας τους. Δεν θα μπορούν να υποστηρίζουν τον αντίπαλο των Κλίπερς. Και τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο χώρο θα μπορούν να αλλάζουν χέρια μόνο μέσα από το marketplace της ομάδας του Λος Άντζελες.

Αν κάποιος παραβεί τους κανόνες, τότε δεν θα έχει πρόσβαση στο γήπεδο.

Όσο για την τιμή των εισιτηρίων (διαρκείας); Θα ξεκινούν από τις 5.000 δολάρια και θα φτάνουν μέχρι τις 25.000!

Clippers rules for "The Wall"



-Fans cannot wear opponent gear

-Cannot cheer for opposing team

-Tickets can only be resold in Clippers' marketplace

-Breaking the rules will result in loss of access



Season tickets on "The Wall" range from $5K-$25K



(📸: @LawMurrayTheNU) pic.twitter.com/QD1qHQmIyc