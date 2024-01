Ο Άνταμ Σίλβερ επισημοποίησε ότι οι Λος Άντζελες Κλίπερς θα διοργανώσουν το All Star Game του 2026 στην έδρα τους, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή.

Το Ινγκλγουντ θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει το All Star Game του NBA το 2026. Η ανακοίνωση του κομισάριου της Λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, επισημοποίησε την είδηση που γνώριζαν όλοι.

Under our roof. On our stage. The 75th NBA All-Star Game is coming to Inglewood. pic.twitter.com/2MHJXXGksH

Με τον Σίλβερ να δίνει τη συνέντευξη Τύπου φορώντας ένα γιλέκο εργοταξίου, αφού η έδρα που θα γίνει το παιχνίδι του 2026, το νέο «σπίτι» των Λος Άντζελες Κλίπερς, βρίσκεται υπό κατασκευή.

Here’s a look at the Intuit Dome, which will open in August, ahead of the announcement for the 2026 NBA All-Star Game.



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/ZqrXHf816h