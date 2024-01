Το NBA ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα ανάμεσα στους Γουόριορς και τους Τζαζ.

Με επίσημη ενημέρωση του, το NBA έκανε γνωστή την απόφασή του για την αναβολή της αναμέτρησης των Γιούτα Τζαζ με αντίπαλο τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος, που ήταν προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/1, 4:00).

Ο λόγος πίσω από αυτή την ανακοίνωση, είναι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο βοηθός του Στιβ Κερ, Ντέγιαν Μιλόγιεβιτς, ο οποίος υπέστη έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν σε εστιατόριο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

