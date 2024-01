Έμφραγμα υπέστη ο βοηθός του Κερ στους Γουόριορς, Ντέγιαν Μιλόγιεβιτς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ανησυχία στον οργανισμό των Γουόριορς, αφού ο assistant coach του Στιβ Κερ στους Γουόριορς, ο Ντέγιαν Μιλόγιεβιτς υπέστη έμφραγμα σε εστιατόριο του Salt Lake City και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των ΗΠΑ σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι. Οι πολεμιστές βρίσκονται στη Γιούτα για το εκτός έδρας ματς με τους Τζαζ.

Ο Μιλόγιεβιτς απέφυγε τον κίνδυνο και στο παρελθόν έχει πανηγυρίσει τον τίτλο στο ΝΒΑ το 2022 ως βοηθός του Στιβ Κερ. Πριν πάει στο ΝΒΑ, είχε πάρει πρωτάθλημα Μαυροβουνίου το 2021 με τη Μπουντούτσνοστ. Σαν παίκτης κατέκτησε το χρυσό στο Eurobasket του 2001 με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.

