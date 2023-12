Επική ατάκα Καρλάιλ για τους Πέισερς: «Ακόμη και ένα όμορφο κορίτσι είναι βαρετό, αν δεν παίζει άμυνα»

Ο Ρικ Καρλάιλ προπονητής των Ιντιάνα Πέισερς επέλεξε έναν δεικτικό τρόπο για να πει ότι η ομάδα του δεν παίζει άμυνα.

Ο Ρικ Καρλάιλ φημίζονταν για τις αμυντικές αρετές των ομάδων τους. Στους Ντάλας Μάβερικς η... εμμονή του με την άμυνα ξεπερνούσε και την πιο ζωηρή φαντασία.

Η παρουσία του στον πάγκο των Ιντιάνα Πέισερς φαντάζει ως μία... προσβολή σε όσα πρέσβευε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά όλοι μπορούν να αλλάξουν. Οι Πέισερς διαθέτουν μία φιλοσοφία, όπου η άμυνα δεν βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Και η Ιντιάνα προσπαθεί να πετύχει περισσότερους πόντους, απ' όσους θα δεχτεί.

Αυτή τη στιγμή, έχουν το Νο1 στην επίθεση και το Νο28 στην άμυνα. Ο Καρλάιλ προσπαθεί να βρει μία ισορροπία. Και ξεστόμισε μία επική ατάκα.

«Το να είμαστε ιστορικά υπέροχοι στην επίθεση έχει πλάκα, αλλά ακόμα και το να βγαίνεις με μία όμορφη κοπέλα γίνεται βαρετό μετά από λίγο, αν αυτή δεν παίζει άμυνα», είπε ο Καρλάιλ.

“Being historically great on offense is fun but even dating a pretty girl gets boring after awhile if she can’t guard anybody.”



Rick Carlisle with one of the greatest quotes of all-time. pic.twitter.com/J2jVpWl5IR