Οι Ιντιάνα Πέισερς έδωσαν πολυετή επέκταση συμβολαίου στον Ρικ Καρλάιλ, ο οποίος απέχει μόλις τέσσερις νίκες από το milestone των 900 νικών στην προπονητική καριέρα του.

O Ρικ Καρλάιλ δούλεψε για πρώτη φορά στους Ιντιάνα Πέισερς ως ασίσταντ την περίοδο 1997-00. Ακολούθως, επέστρεψε ως head coach την περίοδο 2003-07 και πλέον διανύει την τρίτη θητεία του στους Πέισερς που σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, έδωσαν πολυετή επέκταση συμβολαίου στον 63χρονο προπονητή.

Ο Καρλάιλ έχει κοουτσάρει τους Ντιτρόιτ Πίστονς (2001-03), τους Πέισερς (2003-07, 2021-σήμερα) και τους Μάβερικς (2008-21), πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα με το Ντάλας, το 2011. Σε 1.689 αγώνες κανονικών περιόδων μετράει 896 νίκες, έχοντας 53% ποσοστό επιτυχίες.

Οι Πέισερς άρχισαν τη regular season με το 143-120 επί των Γουίζαρντς ενώ συμμετείχαν για τελευταία φορά στα play-offs το 2019-20, όταν αποκλείστηκαν με sweep στα προημιτελικά της Ανατολής από τους Μαϊάμι Χιτ.

ESPN Sources: Indiana Pacers coach Rick Carlisle has agreed on a multi-year contract extension. Carlisle — who’s nearing his 900th NBA victory — returned to the Pacers as head coach in 2021 and now will continue to lead franchise’s rebuild on a new deal. pic.twitter.com/atXuQ7T9SD