Νούρκιτς για Γκριν: «Χρειάζεται βοήθεια, είμαι χαρούμενος που δεν προσπάθησε να με πνίξει» (vid)

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς μίλησε για τη γροθιά που δέχθηκε από τον... συνήθη ύποπτο Ντρέιμοντ Γκριν.

Το πρόσωπο του... κακού παδιού έδειξε ξανά ο Ντρέιμοντ Γκριν που δεν σταματά να απασχολεί το ΝΒΑ για τους λάθος λόγους. Κατά τη διάρκεια του αγώνα Φοίνιξ Σανς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και κάτω από το στενό μαρκάρισμα του Γιουσούφ Νούρκιτς, επέλεξε να γρονθοκοπήσει τον Βόσνιο στο πρόσωπο. Άμεσα οι διαιτητές των χρέωσαν με βίαιο φάουλ και τον απέβαλλαν από την αναμέτρηση.

Ο Γκριν τοποθετήθηκε και ζήτησε συγγνώμη από τον παίκτη των Σανς, αναφέροντας πως δεν ήθελε να τον χτυπήσει. Φυσικά θέση για το θέμα πήρε και ο Νούρκιτς που ανέφερε: «Τι συμβαίνει με εκείνον; Aισθάνομαι ότι χρειάζεται βοήθεια. Είμαι χαρούμενος που δεν προσπάθησε να με πνίξει. Δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ».

Jusuf Nurkic reacts to Draymond Green swinging his arm into his face, leading to an ejection:



“What’s going on with him? I don’t know. Personally, I feel like that brother needs help. I’m glad he didn’t try to choke me. At the same time, it ain’t nothing to do with basketball.”… pic.twitter.com/EqPXpWBswh