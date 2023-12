Χαλιμπέρτον: «Αγαπήμενος μου παίκτης ο ΛεΜπρόν όπως και κάθε παιδιού που γεννήθηκε το 2000»

O Tαϊρίς Χαλιμπέρτον στάθηκε στην αδυναμία του για τον ΛεΜπρόν Τζείμς.

Τα ξημερώματα της Κυριακής στις 03:30 οι Πέισερς θα κοντραριστούν με τους Λέικερς στο Λας Βέγκας στον τελικό του In-Season Tournament. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, με την μονομαχία του ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον να κλέβει την παράσταση.

Ο σταρ της Ιντιάνα που... καθάρισε τους Μπακς στον ημιτελικό στάθηκε στη μάχη με τον Βασιλιά, αλλά και στην αδυναμία που του έχει από μικρό. «Σαν κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2000, ο ΛεΜπρόν ήταν ο αγαπήμενος μου παίκτη μεγαλώνοντας», παραδέχθηκε ο κορυφαίος πασέρ του ΝΒΑ φέτος.

Οι δυο τους θα διεκδικήσουν τον τίτλο του In-Season Tournament, μια διοργάνωση που γίνει για πρώτη φορά την φετινή σεζόν και έχει ιδιαίτερη σημασία για τον νικητή.

Facing Bron is like a "storybook" for Hali 🙌 pic.twitter.com/NJINqYxFaq