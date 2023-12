Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον έστειλε τους Πέισερς στον τελικό του In-Season Tournament και το Gazzetta υποκλίνεται στον superstar της Ιντιάνα που πλέον ανήκει στην αφρόκρεμα του ΝΒΑ και το... φωνάζει σε κάθε ευκαιρία.

Δεν είναι superstar... in the making ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, ανήκει ήδη σε αυτή την κατηγορία και το απέδειξε σε άλλο ένα ματς. Ο ηγέτης της Ιντιάνα κουβάλησε την ομάδα του κόντρα στους Μπακς και την οδήγησε στην πρόκριση στον τελικό του In-Season Tournament.

Ένας ασύλληπτος point guard που κάνει τους Πέισερς να... πετάνε ψηλά. Το Gazzetta γράφει για τον Point God της Ιντιάνα που βάζει το... τραγούδι και κάνει όλο το ΝΒΑ να κινείται στον ρυθμό του. Μέχρι και ο θρύλος των Πέισερς και ένας εκ των κορυφαίων clutch παικτών ever, ο Ρέτζι Μίλερ του υποκλίθηκε.

"We are witnessing a superstar in the making." - Reggie Miller on Tyrese Haliburton pic.twitter.com/FWW234Au8p

Οι Πέισερς αποτελούν την πιο fun to watch ομάδα του ΝΒΑ, όντας η κορυφαία επίθεση του ΝΒΑ. Χαίρεσαι να τους βλέπεις, το απολαμβάνεις. Και υπεύθυνος για αυτό κατά κύριο λόγο είναι ο ηγέτης τους, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Οι Πέισερς έχουν βρει έναν... θυσαυρό και αποδεικνύεται σπουδαίο το trade που είχαν κάνει με τους Κινγκς για να τον φέρουν στην Ιντιάνα. Ίσως ο κορυφαίος πασέρ του ΝΒΑ τη τελευταία διετία. Μάγος στο παρκέ χωρίς καμία δόση υπερβολής, μαέστρος στα σχέδια του Καρλάιλ, ο οποίος του έχει δώσει την μπαγκέτα και ο Χαλιμπέρτον τον δικαιώνει με την κάθε ευκαιρία. Απόλαυση να τον βλέπει να καλπάζει στο παρκέ και να διευθύνει με μαεστρία των ορχήστρα της πιο fun to watch ομάδα της λίγκας.

O Χαλιμπέρτον κάνει μυθικά πράγματα τη φετινή σεζόν και αν οι Πέισερς είχαν λίγο καλύτερο ρεκόρ, ίσως ήταν και ένας από τους υποψηφίους για MVP. Τρομερή κλάση παίκτη που μετρά 26.9 πόντους, 11.9 ασίστ κατά μέσο όρο με 4 ριμπάουντ και 52.1% εντός παιδιάς.

Είναι ο ιθύνων νους των Πέισερς σε κάθε. Ένας προπονητής εντός παρκέ, κατευθύνοντας υπέροχα την επίθεση της ομάδας του. Βλέπει πάσες που ελάχιστοι παίκτες στη λίγκα μπορούν να δουν. Κάνει τους συμπαίκτες του να φαίνονται... μάγκες, παιρνόντας τη μπάλα από την τρύπα της βελόνας. Κάνει ότι θέλει πάνω στο παρκέ.

Όταν ο Χαλιμπέρτον αποφασίσει να χαϊδέψει το γκάζι, οι Πέισερς κάνουν μαγικά πράγματα στο παρκέ. Είναι ο λόγος που η Ιντιάνα είναι η πιο fun to watch ομάδα στο ΝΒΑ, έχοντας ένα απίστευτο flow στην επίθεση. Η... εκτόξευση του Χαλιμπέρτον έχει ανεβάσει κατακόρυφα τους Πέισερς που φέτος έχουν την ευκαιρία για μια σπουδαία σεζόν, αν μείνουν προσηλωμένοι και δεν πάρουν τα μυαλά τους... αέρα.

Δεν ήθελε να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Έκανε τα πάντα για να οδηγήσει τους Πέισερς στον τελικό του In-Season Tournament και τα κατάφερε. Ήταν εκείνος που πήρε από το... χεράκι την Ιντιάνα και της έδωσε τη σπουδαία πρόκριση. Έβαλε πολλά μεγάλα καλάθι στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και βροντοφώναξε πως είναι... εδώ και δεν θα χάσει με τίποτα.

Όταν πέτυχε το τρίποντο που έβαλε μπροστά στο σκορ τους Ιντιάνα Πέισερς με 122-114 απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς, στον ημιτελικό του In-Season Tournament, στο Λας Βέγκας, γύρισε στην κερκίδα και άρχισε να φωνάζει «τι ώρα είναι;». Και ήταν η δική του ώρα να λάμψει. Δεν θα μπορούσε να του την στερήσει κανείς.

Ο Χαλιμπέρτον είχε 26 πόντους, 8/10 διπ., 3/9 τριπ., 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 15 ασίστ και ΚΑΝΕΝΑ λάθος σε 36:32, σε μια ασύλληπτη εμφάνιση που δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης και έκανε τους Μπακς να υποκλιθούν στο ταλέντο του.

«Σοκάραμε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν περίμενε εμάς να είμαστε εδώ πέρα εκτός από τα παιδιά που βρισκόμαστε στα αποδυτήρια. Είναι ωραίο το συναίσθημα», παραδέχθηκε ο διεθνής Αμερικανός μετά το τέλος του ματς.

Every player in NBA history with 50+ PTS, 25+ AST and 0 TOV in a 2-game span:



Tyrese Haliburton (last month)

Tyrese Haliburton (last 2 games)



In a league of his own. pic.twitter.com/UMQTCgFVmg