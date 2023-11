O Tαϊρίς Χαλιμπέρτον κάνει απίθανα πράγματα φέτος στις clutch καταστάσεις με τους Πέισερς.

Ο ηγέτης των Πέισερς έχει... μιλήσει αρκετές φορές φέτος στις κρίσιμες στιγμές. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον είναι ο κορυφαίος clutch player τη φετινή σεζόν.

Ο γκαρντ της Ιντιάνα που κάνει breakout season σουτάρει με 73.3% εντός παιδιάς, 83.3% τρίποντα και 100% στις βολές σε clutch καταστάσεις την αγωνιστική περιόδο που διανύουμε.

Clutch αφορά την παρουσία ενός παίκτη με 5 ή λιγότερα λεπτά να απομένουν στο παιχνίδι και με τη διαφορά στους 5 πόντους ή λιγότερους. Οι Πέισερς διαθέτουν η κορυφαία επιθετική ομάδα του πρωταθλήματος, η πιο fun to watch ομάδα και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο ο Χαλιμπέρτον. Aπίθανος πασέρ που ξέρει να διαβάζει έξοχα την κάθε φάση. Δελεαστικό πακέτο που έχει ανεβάσει την Ιντιάνα και έχει το πόδι πατημένο στο γκάζι.

Tyrese Halliburton has CRAZY EFFICIENT shooting splits in the clutch in 14 games this season:



📊 73.3 FG%, 83.3 3P%, 100.0 FT%



Tyrese is on another level in the clutch! 🎯 pic.twitter.com/pehc5xAFOf