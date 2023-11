Πέισερς σημαίνει επίθεση: Η πιο fun to watch ομάδα του ΝΒΑ (vid)

To Gazzetta στέκεται στους απολαυστικούς Πέισερς με τις συνεχόμενες επιθετικές ραψωδίες.

Στο ξεκίνημα της σεζόν στην Ανατολή όλοι μιλούσαν για τους Μπακς και τους Σέλτικς, ειδικά μετά την απόκτηση του Λίλαρντ και του Χόλιντεϊ αντίστοιχα. Στην... κουβέντα έμπαιναν και οι Χιτ με τους Σίξερς. Όμως μετά τα πρώτα δείγματα των ομάδων, οι Πέισερς είναι εκείνοι που παίζουν το πιο fun to watch μπάσκετ στην περιφέρεια και οδηγούν τα ματς σε απίστευτα υψηλά σκορ.

Το Gazzetta στέκεται στην ομάδα του Καρλάιλ που με τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον κουμανταδόρο, κάνει μαγικά πράγματα στον επιθετικό τομέα και παρουσιάζει ένα στυλ μπάσκετ που είναι πλούσιο στο... μάτι.

