Ο Ντρέιμοντ Γκριν αποθέωσε τον Oσάρ Τόμσπον των Πίστονς, αναφέροντας πως δεν παίρνει τα credits που αξίζει.

Ο Οσάρ Τόμπσον των Πίστονς είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς rookies στο ΝΒΑ, ενώ έχει κάνει θραύση μέχρι τώρα με την άμυνα του. Μετρά 11.3 πόντους, 10.1 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ, 1.7 μπλοκ, 1.1 κλεψίματα ανά ματς με 44% στα σουτ.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν είναι θαυμαστής του και τον αποθέωσε, τονίζοντας πως δικαιούται παραάνω αναγνώριση. «Ο Οσάρ Τόμπσον μετρά 10 ριμπάουντ και 2 μπλοκ περίπου κατά μέσο όρο και δεν συζητιέται αρκετά. Είναι τρελό. Αφήστε με να μαντέψω. Αν δεν έχει να κάνει με πόντους, δεν μετράει;»

Φυσικά ο παίκτης των Γουόριορς είναι εκ των κορυφαίων αμυντικών στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια, εκτός από τα... τρελά που κάνει εντός παρκέ με τελευταίο το κεφαλοκλείδωμα στον Ρούντι Γκομπέρ.

Από τους παίκτες που αν συνεχίσουν να δουλεύουν και να εξελίσσονται, θα μας απασχολήσουν για πολλά χρόνια στο ΝΒΑ. Πάντως σε ένα περιβάλλον, στο Ντιτρόιτ που δεν υπάρχει η τρέλα της νίκης, αφού μιλάμε για μια ομάδα που χτίζεται για το μέλλον (Κάνινγχαμ, Άιβι, Τόμπσον, Ντούρεν). Σίγουρα θα έπαιρνε πολύ παραπάνω hype αν έπαιζε σε καλύτερη ομάδα και δεν υπήρχαν στην... συζήτηση οι Γουεμπανιάμα και Χόλμγκρεν.

