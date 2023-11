Ένα απίστευτο χάος ξέσπασε στο κέντρο του γηπέδου ανάμεσα σε παίκτες των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, αποβλήθηκαν οι... πρωτοστάτες Κλέι Τόμπσον και Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, αλλά και ο Ντρέιμοντ Γκριν για κεφαλοκλείδωμα (!) στον Ρούντι Γκομπέρ.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς συνέβη μία απίστευτη κλωτσοπατινάδα! Με το σκορ στο 0-0 μετά από σχεδόν δύο λεπτά, ο Κλέι Τόμπσον και ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς ξεκίνησαν έναν απίστευτο καυγά στο κέντρο του γηπέδου.

Γρήγορα δίπλα τους μαζεύτηκαν σχεδόν όλοι οι παίκτες που ήταν στο παρκέ εκείνη τη στιγμή. Ο Ρούντι Γκομπέρ φαίνεται να επιχειρεί να σταματήσει τον Τόμπσον, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να αρπάζει τον Γάλλο σέντερ με κεφαλοκλείδωμα, το οποίο για να... σπάσει χρειάστηκε η παρέμβαση αρκετών ανθρώπων!

Kerr had some words for Gobert 😅 pic.twitter.com/GLCZMF2Tu8

Ο επικός καυγάς είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή των Τόμπσον και ΜακΝτάνιελς και φυσικά του Γκριν. Πάντως, ενώ το επεισόδιο πλησίαζε στο τέλος του, ο Στιβ Κερ, προπονητής των Γουόριορς φώναζε προς τον Γκομπέρ, θεωρώντας ότι είναι και αυτός υπαίτιος επειδή μπλέχτηκε στον καυγά.

Ήδη στην αναμέτρηση, οι Γουόριορς ήταν δίχως τον Στεφ Κάρι, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

THINGS GETTING CHIPPY BETWEEN THE WARRIORS AND THE TIMBERWOLVES ALREADY 😱



Draymond Green had Rudy Gobert in a chokehold 😳pic.twitter.com/GRqleoD3e7