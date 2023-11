Δικαίωση Γκομπέρ: Ο Γκριν αποβλήθηκε στα 7 από τα 11 τελευταία ματς χωρίς Κάρι

Ο Ντρέιμοντ Γκριν... λατρεύει να αποβάλλεται σε ματς που λείπει ο Κάρι, κάτι που έρχεται να δικαιώσει την άποψη του Γκομπέρ.

O Ρούντι Γκομπέρ χρησιμοποίησε απαξιωτικά λόγια για τον Ντρέιμοντ Γκριν μετά το σοβαρό συμβάν στον αγώνα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και το κεφαλοκλείδωμα του τελευταίου.

«Κάθε φορά που ο Στεφ δεν παίζει, (ο Γκριν) δεν θέλει να παίζει χωρίς τον Στεφ, οπότε κάνει ό,τι μπορεί για να αποβληθεί», είπε μετά το ματς ο Γκομπέρ, κάτι που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Το... κακό παιδί των Γουόριορς έχει αποβληθεί στα 7 από τα 11 τελευταία ματς που ο Στεφ Κάρι δεν αγωνίστηκε. Μάλιστα η πρώτη από τις 7 αποβολές ήρθε σε μια ήττα των πολεμιστών από τους Τζαζ το 2019. Φυσικά στη Γιούτα έπαιζε ο Γκομπέρ που από τότε άρχισε να τον καταλαβαίνει.

Rudy Gobert just exposed Draymond Green, and the stats back him up.



After Draymond was ejected for putting Gobert in a chokehold, Gobert claimed he knew it would happen because of Steph Curry.



"Every time Steph doesn't play, he doesn't want to play without his guy Steph, so he… pic.twitter.com/mo1iSuXiiN