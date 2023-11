Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον έκανε αδιανόητα πράγματα στα δύο τελευταία ματς, πετυχαίνοντας μια επίδοση που δεν έχει επαναληφθεί.

Οι Πέισερς αποτελούν την πιο fun to watch ομάδα του ΝΒΑ, όντας η κορυφαία επίθεση του ΝΒΑ. Χαίρεσαι να τους βλέπεις, το απολαμβάνεις. Και υπεύθυνος για αυτό κατά κύριο λόγο είναι ο ηγέτης τους, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Ο γκαρντ των Πέισερς έχει δώσει ρεσιτάλ στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας του, πετυχαίνοντας ιστορική επίδοση. Κόντρα στους Σίξερς στο πρώτο ματς είχε 25 πότους, 17 ασίστ και κανένα λάθος. Στο δεύτερο παιχνίδι με τη Φιλαδέλφεια μέτρησε 33 πόντους με 15 ασίστ και 0 λάθη. Αδιανόητα πράγματα για point guard και φοβερη αναλογία ασίστ/λαθών.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος με τουλάχιστον 25 πόντους, 15 ασίστ και χωρίς λάθη σε συνεχόμενα ματς από τότε που τα λάθη μπήκαν στη στατιστική, τη σεζόν 1977-78.

Eπιπλέον με τις 15 ασίστ και τα 0 λάθη που είχε στο τελευταίο ματς με τους Σίξερς, έφτασε τις 32 ασίστ χωρίς λάθος στα τελευταία δύο ματς. Έτσι πέρασε τον Τζέισον Γουίλιαμς για τις περισσότερες ασίστ χωρίς λάθη σε διάστημα 2 αγώνων στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο White Chocolate είχε 31.

Οι Πέισερς έχουν βρει έναν... θυσαυρό και αποδεικνύεται σπουδαίο το trade που είχαν κάνει με τους Κινγκς για να τον φέρουν στην Ιντιάνα. Ίσως ο κορυφαίος πασέρ του ΝΒΑ τη τελευταία διετία. Μάγος στο παρκέ χωρίς καμία δόση υπερβολής.

