Γκρίφιν για Γιάννη: «Πρέπει να τον προστατεύω, ίσως τον απογοήτευσα λίγο»

O προπονητής των Μπακς, Άντριαν Γκρίφιν πήρε θέση για την αποβολή του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πίστονς.

Οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν των Πίστονς με 120-118 στο θρίλερ, σε ένα ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, με τους Λίλαρντ και Λόπεζ να καθαρίζουν για την ομάδα τους.

Ο Greek Freak είχε δεχθεί μια τεχνική ποινή για διαμαρτυρία και στη συνέχεια πανηγύρισε με έντονο τρόπο ένα φοβερό κάρφωμα που έκανε κόντρα στον Στιούαρτ. Οι διαιτητές δεν του χαρίστηκαν και τον απέβαλαν, αναγκάζοντας τον να παρακολουθήσει το υπόλοιπο ματς χωρίς να μπορεί να βοηθήσει.

Θέση για το συμβάν πήρε ο προπονητής του Μιλγουόκι, Άντριαν Γκρίφιν που ύψωσε ασπίδα προστασιάς στον Έλληνα σταρ. «Ο Γιάννης δεν διαμαρτύρεται στους διαιτητές και τους σέβεται. Πιστεύω πως ίσως τον απογοήτευσα λίγο, γιατί πρέπει να μιλάω εγώ λίγο περισσότερο όταν του γίνονται φάουλ. Με εξέπληξε η δεύτερη τεχνική ποινή. Έκανε μια φοβερή φάση και ενθουσιάστηκε, όμως είναι ένας παίκτης που δείχνει μεγάλο σεβασμό στο παιχνίδι, τους φιλάθλους και τους διαιτητές. Απλά θα πρέπει εγώ να κάνω καλύτερη δουλειά στο να τον προστατεύω», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν μια νίκη χαρακτήρα. Πολλά παιδιά βγήκαν μπροστά, όπως ο Μπίσλεϊ και ο Πέιν. Σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να βρεις τρόπο να κερδίσεις».

