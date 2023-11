Oι Μπακς τα χρειάστηκαν κόντρα στους Πίστονς, αλλά... καθάρισαν οι Λίλαρντ και Λόπεζ. Αποβλήθηκε ο Γιάννης με 2 τεχνικές ποινές.

Πολύ δύσκολο ήταν το έργο των Μπακς κόντρα στους Πίστονς όπως αποδείχθηκε στο παρκέ. Τα ελάφια τελικά επικράτησαν με 120-118, σε ένα ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές στο 3ο δωδεκάλεπτο. Μπρουκ Λόπεζ και Λίλαρντ χάρισαν τη νίκη στην ομάδα του Γκρίφιν.

Ο Λόπεζ έβαλε το τρίποντο για το 119-115 στα 42 δευτερόλεπτα, με τον Κάνινγχαμ να μειώνει σε 119-118. Ο Κράουντερ έβαλε τη βολή για το 120-118, με τον Κάνινγχαμ να χάνει την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Λίλαρντ κατάφερε να γλιτώσει τους Μπακς στο τέλος, αφού στην 4η περίοδο σημείωσε 18 πόντους και σκότωσε το Ντιτρόιτ. Στους 34 σταμάτησε ο Dame, ενώ 14 είχε ο Λόπεζ και το καθοριστικό τρίποντο. Ο Γιάννης είχε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 5 μπλοκ.

Μετά από αυτή τη νίκη το Μιλγουόκι βρίσκεται στο 5-2, ενώ οι Πίστονς έπεσαν στο 2-6 σε ένα κακό ξεκίνημα μέσα στη σεζόν. Από την πλευρά των ηττημένων ο Κάνινγχαμ τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ 26 πόντους είχε ο Σάσερ και 14 πόντους μέτρησε ο Χέιζ.

Οι Πίστονς σούταραν με 7/29 τρίποντα, τη στιγμή που τα ελάφια είχαν 11/37. Το τρίτο δωδεκάλεπτο που έληξε με επιμέρους 43-28 παραλίγο να στοιχίσει στους Μπακς, οι οποίοι όμως γλίτωσαν την ήττα χάρη στους Λίλαρντ και Λόπεζ.

