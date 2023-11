Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε έντονα ένα κάρφωμα κόντρα στον Στιούαρτ, κάτι που οδήγησε στους διαιτητές να τον αποβάλουν με 2η τεχνική ποινή.

Οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν των Πίστονς με 120-118 στο θρίλερ, σε ένα ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, με τους Λίλαρντ και Λόπεζ να καθαρίζουν για την ομάδα τους.

Ο Greek Freak είχε δεχθεί μια τεχνική ποινή για διαμαρτυρία και στη συνέχεια πανηγύρισε με έντονο τρόπο ένα φοβερό κάρφωμα που έκανε κόντρα στον Στιούαρτ. Οι διαιτητές δεν του χαρίστηκαν και τον απέβαλαν, αναγκάζοντας τον να παρακολουθήσει το υπόλοιπο ματς χωρίς να μπορεί να βοηθήσει. Το σκηνικό έλαβε χώρα, εννιά λεπτά πριν το τέλος του 3ου δωδεκαλέπτου και με το σκορ στο 71-60 υπέρ των Μπακς.

Mάλιστα ο Γιάννης διαμαρτυρήθηκε κι έκατσε σταυροπόδι στα courtseats, προσπαθώντας να ηρεμήσει.

Δείτε τη φάση

Giannis has been ejected after receiving his second technical foul. 🤔#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/UKuAIJJrU7