Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συμπλήρωσε 20 χρόνια στο ΝΒΑ. Απέναντι στην ομάδα που αγωνίστηκε για πρώτη φορά, τους Σακραμέντο Κινγκς. Είκοσι χρόνια μετά, τίποτα δεν έχει αλλάξει για τον «Βασιλιά».

Είκοσι χρόνια αργότερα. Το NBA φρόντισε να δημιουργήσει την τέλεια ιστορία. Στις 29 Οκτωβρίου 2003 ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς πατούσε για πρώτη φορά τα παρκέ του NBA. Αντίπαλος - στην Καλιφόρνια - οι Σακραμέντο Κινγκς.

Στις 29 Οκτωβρίου 2023, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς επιστρέφει στην Καλιφόρνια. Σε άλλο γήπεδο, αλλά κόντρα στον ίδιο αντίπαλο.

Ακόμη και ο ένας διαιτητής του αγώνα ήταν ίδιος με πριν από 20 χρόνια. Και ο φωτογράφος της Getty Images, ο Ρόκι Γουάιντνερ φρόντισε να έχει μία πανομοιότυπη φωτογραφία, με διαφορά δύο δεκαετιών. Τον Τζέιμς να κάνει ένα κάρφωμα που μοιάζει με σήμα κατατεθέν του.

Same date (October 29), same city (Sacramento), same photographer (Rocky Widner)… 20 years apart! 👑 pic.twitter.com/WDl9zvkhiy

Ο Τζέιμς φόρεσε ένα ζευγάρι παπούτσια που μοιάζει με το πρώτο παπούτσι που έφερε το όνομά του. Ενώ οι Κινγκς αναγνωρίζοντας ένα... βασιλιά, θέλησαν να τον κάνουν να αισθανθεί άνετα.

Ένα ακριβό μπουκάλι κρασί, ένα ζευγάρι παπούτσια Nike και μία κορνίζα της φωτογραφίας με το πρώτο του κάρφωμα. Αυτό που απαθανάτισε ο Γουάιντνερ, 20 χρόνια νωρίτερα.

Set up beside LeBron James’ locker in Sacramento. A little gift for the 20th anniversary. pic.twitter.com/9wxxb7M5fX