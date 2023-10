Βεζένκοβ: «Όταν συνειδητοποιήσω ότι έπαιξα απέναντι στον ΛεΜπρον Τζέιμς, θα είναι σαν όνειρο»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για την εμπειρία να παίζει απέναντι στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και για τη νίκη των Σακραμέντο Κινγκς κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Σάσα Βεζένκοβ κατέγραψε μία ακόμη θετική εμφάνιση στον κόσμο του NBA. Απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς ο Βούλγαρος φόργουορντ πήρε μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής (18:21) και μέτρησε 11 πόντους (2/6 τριπ., 2.4 διπ.), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ένα μπλοκ.

Μετά το ματς, μίλησε για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και για την προσπάθεια των συμπαικτών του .

Για το ματς με τους Λος Άντζελες Λέικερς: «Όταν πάω σπίτι και συνειδητοποιήσω ότι έπαιξα απέναντι στον ΛεΜπρον Τζέιμς, θα είναι σαν όνειρο. Όπως είπα όμως, κερδίσαμε τον αγώνα. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ήταν ένα πολύ έντονο παιχνίδι, με πολλές επαφές. Νομίζω όμως πως στο δεύτερο μέρος και ειδικά στην τέταρτη περίοδο καταφέραμε να περιορίσουμε τα καλά σημεία τους και να πάρουμε τη νίκη».

"I've been playing for 10-12 years and I've never seen a player come back with an injury. That shows how much a guy wants to help get this win."



