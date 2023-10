Οι Ντένβερ Νάγκετς παρέλαβαν τα άκρως εντυπωσιακά δαχτυλίδια για την κατάκτηση του τίτλου, τα οποία έχουν δύο ιδιαιτερότητες!

Σε μια λαμπρή τελετή πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τους Λος Άντζελες Λέικερς, οι Ντένβερ Νάγκετς παρέλαβαν τα δαχτυλίδια για την κατάκτηση του τίτλου το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Νίκολα Γιόκιτς γνώρισε πρωτοφανή αποθέωση, ο Μάικλ Μαλόουν έδωσε το στίγμα για την επόμενη ημέρα ωστόσο την παράσταση έκλεψαν τα... ίδια τα δαχτυλίδια. Με μια λέξη; Εντυπωσιακά! Μάλιστα τα φετινά δαχτυλίδια έχουν και δύο σημαντικές ιδιαιτερότητες οι οποίες συνδέονται με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Η πρώτη έχει να κάνει με έναν μικρό μοχλό που υπάρχει πάνω στο δαχτυλίδι με τον οποίο μετατοπίζεται από το 1967, τη χρονιά που δημιουργήθηκαν οι Νάγκετς στο ABA, στο 2023, αλλάζοντας ταυτόχρονα το χρώμα του φόντου από λευκά διαμάντια σε μπλε ζαφείρια.

Η δεύτερη αφορά ένα αναδιπλούμενο συρταρωτό δαχτυλίδι στην αριστερή πλευρά του δαχτυλιδιού όπου αποκαλύπτεται το banner του πρωταθλήματος το οποίο και υψώθηκε στην τελετή της πρεμιέρας του πρωταθλήματος!

Τα δαχτυλίδια σχεδιάστηκαν από τον Τζέισον Αρασέμπεν, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του οίκου κοσμημάτων «Jason of Beverly Hills», Μάλιστα στο παρελθόν είχε σχεδιάσει δαχτυλίδια για τους Λέικερς, τους Μπακς, τους Γουόριορς αλλά και σε ομάδες των υπολοίπων αθλημάτων στις ΗΠΑ.

In all its glory 💍 pic.twitter.com/mMTMuXEpIt