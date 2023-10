Πριν από το εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν μεταξύ Νάγκετς και Λέικερς, ο Μάικλ Μαλόουν προέτρεψε τους πάντες για τον back to back τίτλο!

Λένε ότι «τρώγοντας έρχεται η όρεξη» και αυτό αποτυπώθηκε από την πρώτη δήλωση του προπονητή των Ντένβερ Νάγκετς μετά την παραλαβή των δαχτυλιδιών για την κατάκτηση του τίτλο τη σεζόν 2022-23. Ο Μάικλ Μαλόουν δεν θέλει να μείνει μόνο στο περσινό πρωτάθλημα.

Κρατώντας στο χέρι το δαχτυλίδι και το οποίο ύψωσε στον ουρανό της «Ball Arena» στο Κολοράντο, ο τεχνικός της ομάδας είπε από το μικρόφωνο: «Η περσινή σεζόν ήταν φανταστική. Πήραμε ένα δαχτυλίδι. Ποιος θέλει ένα ακόμα! Πάμε να το πάρουμε! Σας αγαπώ» προκαλώντας τον... πανικό και την αποθέωση στις τάξεις των φιλάθλων.

Η τελετή της παραλαβής των δαχτυλιδιών ήταν φαντασμαγορική πριν από την έναρξη του αγώνα με τους Λος Άντζελες Λέικερς όπου οι Νάγκετς γιόρτασαν με τον καλύτερο τρόπο καθώς επικράτησαν με 119-107 και άνοιξαν με τον καλύτερο τρόπο την αυλαία της σεζόν.

"Last year was amazing, we got one ring. Who wants another?"



"Last year was amazing, we got one ring. Who wants another?"

- Michael Malone has Denver lit 🗣️