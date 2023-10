Βεζένκοβ: «Προσπαθώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν starter αντί του Κίγκαν Μάρεϊ στην ήττα των Σακραμέντο Κινγκς από τους Λος Άντζελες Λέικερς, σχολιάζοντας την εμφάνισή του στα 22 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ξεκίνησε βασικός απέναντι στους Λέικερς μαζί με τους Ντε' Άαρον Φοξ, Κέβιν Έρτερ, Χάρισον Μπαρνς και Ντομάντας Σαμπόνις, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 7 πόντους, 3/11 σουτ εντός πεδιάς (2/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ για το Σακραμέντο που ηττήθηκε με 109-101.

Και όλα αυτά ενώ ο Μάικ Μπράουν εξήγησε τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά τον Βούλγαρο φόργουορντ ότι δεν ξέρει ακόμη εάν θα είναι στο rotation στο ξεκίνημα της κανονικής περιόδου. Παρ' όλα αυτά, έδωσε θέση βασικού στον Βεζένκοβ αντί του Κίγκαν Μάρεϊ και τον άφησε στο παρκέ για 22 λεπτά.

«Εδώ παίζεις πιο γρήγορα και η ταχύτητα είναι διαφορετική, αλλά μέρα με τη μέρα, μελετώ το παιχνίδι και προσπαθώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου» εξήγησε μετά το τέλος του αγώνα ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού και MVP της περσινής EuroLeague.

Safe to say, Sasha Vezenkov has the green light to let that thing fly 🟢 pic.twitter.com/TLAOb9qrLx