Ο Σάσα Βεζένκοβ ξεκίνησε βασικός για τους Σακραμέντο Κινγκς που ηττήθηκαν από τους Λος Άντζελες Λέικερς με 109-101 και έπεσαν στο 0/2 στην preseason. Άστοχος ο Βούλγαρος φόργουορντ με 3/11 σουτ εντός πεδιάς.

Ο Μάικ Μπράουν εξήγησε τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά τον Σάσα Βεζένκοβ ότι δεν ξέρει ακόμη εάν θα είναι στο rotation στο ξεκίνημα της κανονικής περιόδου ωστόσο ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν βασικός στην ήττα των Κινγκς από τους Λος Άντζελες Λέικερς με 109-101.

Ο Βεζένκοβ ξεκίνησε το ματς μαζί με τους Ντε' Άαρον Φοξ, Κέβιν Έρτερ, Χάρισον Μπαρνς και Ντομάντας Σαμπόνις, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 7 πόντους, 3/11 σουτ εντός πεδιάς (2/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ στα 22' που έμεινε στο παρκέ για το Σακραμέντο που έπεσε στο 0/2 στην preseason.

Ο Φοξ κουβάλησε επιθετικά τους «Βασιλιάδες» σημειώνοντας 18 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ο Σαμπόνις έκανε double-double με 10 πόντους, 16 ριμπάουντ και 5 ασίστ ενώ ο Μπαρνς είχε 15 πόντους με 3/6 τρίποντα.

Όσον αφορά τους Λέικερς, δεν αγωνίστηκαν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις και Όστιν Ριβς, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη τους στην preseason. Ο Ντ' Άντζελο Ράσελ ηγήθηκε του L.A. με 21 πόντους, 8 ασίστ και 3 ριμπάουντ ενώ ο Γκέιμπ Βίνσεντ πρόσθεσε 18 πόντους με 4/8 τρίποντα για τους Καλιφορνέζους.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-28, 50-51, 90-79, 109-101.

