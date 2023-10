O Ντέιμιαν Λίλαρντ κατέθεσε αίτηση για διαζύγιο από τη σύζυγο του, λίγο μετά την ανταλλαγή του στους Μπακς.

Παίκτης των Μπακς είναι πλέον ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, με το Μιλγουόκι να ολοκληρώνει μια ανταλλαγή που τάραξε τα νερά της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον καλωσόρισε και έβαλε στόχο το πρωτάθλημα, ενώ τα ελάφια θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά το 2021.

Πάντως σημαντικές αλλαγές έρχονται και στη ζωή του Dame. Σύμφωνα με το KATU News, ο παίκτης έκανε αίτηση για διαζύγιο από την σύζυγο και μητέρα των τριών παιδιών του, Κέιλα Λίλαρντ στις 2 Οκτώβρη. Δηλαδή πέντε μέρες μετά την ανταλλαγή του στους Μπακς. Ο Ντέιμιαν και η Κέιλα παντρεύτηκαν το 2021 στην Καλιφόρνια. Το ζευγάρι ζει σε διαφορετικά σπίτια από τον περασμένο Δεκέμβρη στο West Linn.

REPORT: Damian Lillard filed for divorce from his wife & mother of his three children, Kay’la Lillard on October 2nd, just days after being traded to Milwaukee.



The divorce filing cites “irreconcilable differences” between the Lillards that “caused the irremediable breakdown of… pic.twitter.com/ipzTYcaHvo