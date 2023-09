Γιάννης σε Λίλαρντ: «Πάμε να πάρουμε το γαμ... πρωτάθλημα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε μήνυμα στον Ντέιμιαν Λίλαρντ, θέτοντας τον στόχο της νέας σεζόν για τους Μπακς.

Οι Μπακς έριξαν τη... βόμβα, αφού απέκτησαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να καταλήξει στους Μπλέιζερς, ενώ χρειάστηκαν και οι Σανς για να ολοκληρωθεί η τριπλή ανταλλαγή. Για αυτή την ανταλλαγή ;όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ενημερώθηκε από τους Μπακς πριν γίνει. Ο λόγος ήταν επειδή εμπλεκόταν ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Οι Μπακς... έφτιαξαν το πιο ασταμάτητο δίδυμο σκόρερ στο ΝΒΑ και πλέον θέλουν να δουν τα αποτελέσματα στο γήπεδο, αναζητώντας την επιστροφή στους τίτλους μετά το 2021. Ο Γιάννης έχει ήδη ένα πρωτάθλημα και ψάχνει το δεύτερο, ενώ ο Dame θέλει να φορέσει το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του.

Μάλιστα σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, ο Greek Freak έστειλε μήνυμα στον πρώην ηγέτη των Μπλέιζερς μετά την ανταλλαγή και του έδειξε τις προθέσεις του ενόψει της νέας σεζόν. «Πάμε να πάρουμε το γαμ... πρωτάθλημα» φέρεται να έστειλε ο Γιάννης στον Λίλαρντ και μένει να δούμε αν ο εκρηκτικός συνδυασμός που δημιουργείται στο Μιλγουόκι, θα βγάλει και πάλι την πόλη στους δρόμους με την κατάκτηση του τίτλου.

"Let's get this f*cking championship."



