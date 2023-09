Αποκαλύφθηκε η ατάκα του Πουλ στον Ντρέιμοντ Γκριν πριν δεχθεί την γροθιά στην προπόνηση των Γουόριορς.

Στις αρχές Οκτώβρη του 2022 είχε ξεσπάσει σάλος στο εσωτερικό των Γουόριορς μετά τη γροθιά του Ντρέιμοντ Γκριν στον Τζόρνταν Πουλ. Κατά τη διάρκεια της σεζόν και οι δύο προσπάθησαν κάνουν το βήμα πίσω και να ρίξουν τους τόνους, αλλά γενικότερα η σεζόν είχε προβλήματα για τους Γουόριορς όπως φάνηκε σε αρκετά σημεία

Λίγο μετά τον αποκλεισμό από τους Λέικερς, ο Πουλ μίλησε στο Ringer και παραδέχθηκε πως έτσι είναι το μπάσκετ και συμβαίνουν αυτά. «Δεν έχω να σου πω κάτι. Είναι απλά business. Αυτό είναι το μπάσκετ», ανέφερε ο παίκτης που απογοήτευσε στα φετινά play-offs.

Ο insider του ΝΒΑ, Πάμπλο Τόρε αποκάλυψε τι είπε ο Πουλ στον Γκριν πριν δεχθεί τη γροθιά που έβαλε μπουρλότο στη σεζόν των πολεμιστών. Ο ταλαντούχο γκαρντ αποκάλεσε τον κορυφαίο αμυντικό του Γκόλντεν Στέιτ «ακριβό backpack», δηλαδή ακριβό σακίδιο πλάτης. Έτσι θέλησε να πει πως ο Στεφ Κάρι κουβαλά όλα αυτά τα χρόνια τον Ντρέιμοντ Γκριν. Αυτό εξόργισε τον Ντρέιμοντ και οι σχέσεις των δύο δεν έφτιαξαν ποτέ.

Footage of Draymond Green punching Jordan Poole at Warriors practice



(via @TMZ)pic.twitter.com/lv31sRcAdn https://t.co/CIp7bhxYRF