Οι Μπακς έχουν πλέον στο δυναμικό τους ένα... πυραυλοκίνητο δίδυμο στο σκοράρισμα, κάτι που μαρτυρούν και οι αριθμοί.

Οι Μπακς έριξαν τη... βόμβα, αφού απέκτησαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να καταλήξει στους Μπλέιζερς, ενώ χρειάστηκαν και οι Σανς για να ολοκληρωθεί η τριπλή ανταλλαγή.

Ο Χόλιντεϊ σε συνέντευξη του λίγες ώρες πριν είπε πως ήθελε να μείνει στα ελάφια για πάντα και δεν θέλει να παίξει για άλλη ομάδα. Και λίγο μετά, τα ελάφια τον έστειλαν στους Μπλέιζερς, στους οποίους δεν θα μείνει. Πάντως πλέον τα ελάφια έχουν στις τάξεις τους ένα ονειρικό δίδυμο που τα τελευταία χρόνια έκανε... παπάδες στο σκοράρισμα.

Giannis has the most PPG over the last 5 seasons.



Dame has the most PPG by a guard over the last 5 seasons.



Now, they’re teammates. pic.twitter.com/2CYIgymfaf