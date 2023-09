Ενοχλημένος Μπάτλερ για Λίλαρντ: «Το NBA πρέπει να εξετάσει τους Μπακς για tampering» (vid)

Ο Τζίμι Μπάτλερ ενοχλήθηκε από την μετακόμιση του Λίλαρντ στους Μπακς και κατηγορεί για tampering τους Μπακς.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ θα είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, με τα ελάφια να ρίχνουν βόμβα μεγατόνων. Πριν ένα χρόνο περίπου ο Dame είχε κάνει την... ευχή να συνεργαστεί με τον Greek Freak και τη βλέπει να πραγματοποιείται.

Οι Χιτ ήταν η προτίμηση του Dame το τελευταίο διάστημα, ωστόσο τελικά δεν κατάφεραν να τον πάρουν. Αυτό έκανε έξαλλο τον ηγέτη τους, Τζίμι Μπάτλερ που κατηγόρησε τους Μπακς για tampering και ζήτησε παρέμβαση από το ΝΒΑ «Το NBA πρέπει να εξετάσει τους Μπακς για tampering. Πρέπει να το κάνει. Είμαι εδώ για να σας το πω. Δεν το ακούσατε από εμένα. Εγώ όμως το άκουσα από κάποιον». Μένει να δούμε αν έχουν κάποια βάση οι ισχυρισμοί του.\

Το «tampering» αποτέλεσε τη νέα αντίδραση των ομάδων στην προσπάθεια των παικτών να επιλέγουν με βάση τα αποκλειστικά τα δικά τους θέλω σχετικά με το που θα αγωνιστούν. Το «tampering» αποτελεί η παράνομη προσέγγιση ενός παίκτη από έναν οργανισμό την ώρα που αθλητής έχει συμβόλαιο με έναν άλλο οργανισμό.

“Yo NBA man, y’all need to look into the Bucks for tampering… Y’all didn’t hear it from me, but I heard it from somebody.”



Jimmy Butler speaks on Damian Lillard being traded to the Milwaukee Bucks 😅



(via @JimmyButler / IG)pic.twitter.com/fDBMSEHN3h