Ο Κρις Πολ θα έχει μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για πρωτάθλημα στους Γουόριορς και το Gazzetta γράφει για τον Point God που δεν θέλει να βαδίσει στα χνάρια θρύλων του ΝΒΑ όπως ο Μαλόουν και ο Μπάρκλεϊ.

Οι Γουόριορς θέλουν να επιστρέψουν στον θρόνο του ΝΒΑ μετά το 2022 και να μεγαλώσουν την δύναμη τους και την απήχηση τους στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, τα τελευταία χρόνια. Οι πολεμιστές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έκαναν δικό τους, ένας από τους σπουδαίοτερους point guards της ιστορίας, τον Κρις Πολ. Ωστόσο από τον CP3 λείπει τόσο ένα πρωτάθλημα και αυτό θα επιδιώξει να κάνει στο Γκόλντεν Στέιτ.

Ο Κρις Πολ το ψάχνει με τρέλα τα τελευταία χρόνια. Από τους Κλίπερς μέχρι τους Ρόκετς και τους Σανς. Ωστόσο δεν το έχει βρει. Και πλέον στα 38 του δεν θα έχει πολλέ ευκαιρίες ακόμα για να τα καταφέρει. Το Gazzetta γράφει για τον Πολ που θέλει να ξορκίσει την κατάρα θρύλων του ΝΒΑ όπως ο Μαλόουν, ο Μπάρκλεϊ και ο Νας που έψαξαν το πρώτο τους δαχτυλίδι (σε περασμένη ηλικία) σε ομάδα πρωταθλητισμού, αλλά απέτυχαν.

Δεν είναι μόνο ο Κρις Πολ σπουδαίος παίκτης που δεν έχει πάρει τίτλο. Δεν είναι μόνο ο Κρις Πολ μεγάλο όνομα που επέλεξε να ψάξει το πρώτο του δαχτυλίδι σε διεκδικήτρια του τίτλου σε περασμένη ηλικία για να καταφέρει και να φορέσει το πολυπόθητο. Το είχε κάνει ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ το 1996, όταν μετά από τέσσερα σπουδαία χρόνια στο Φοίνιξ, αποφάφισε να πάει στους Ρόκετς. Εκεί ένωσε τις δυνάμεις του με Χακίμ Ολάζουν και Κλάιντ Ντρέξλερ για να πάρει το πρώτο. Αλλά δεν μπόρεσε να το πετύχει. Tη σεζόν 1996-97 ηττήθηκαν στους τελικούς Δύσης από τους Τζαζ.

Πάμε και στον Καρλ Μαλόουν. Ένας από τους σπουδαιότερους power forwards στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο Mailman είναι ένας θρύλος της Γιούτα που έπαιξε εκει από το 1985 μέχρι το 2003. Έπεσε πάνω στους Μπουλς του Τζόρνταν και έτσι δεν ευτύχησε να πάρει ένα δαχτυλίδι. Το 2003 μετακόμισε στο LA και τους Λέικερς με σκοπό να φτάσει στο πρώτο του. Παρέα με τον Κόμπι Μπράιαντ και τον Σακίλ Ο'Νίλ, ενώ στο Λος Άντζελες ήρθε και ο Πέιτον. Η ομάδα αυτή ήταν φαβορί για τίτλο, όμως στους τελικούς υποκλιθηκαν στους Πίστονς του Μπίλαπς, του Χάμιλτον και τους Μπεν και Ρασίντ Γουάλας.

Ίδια είναι και η περίπτωση του Στιβ Νας που πέρασε τα σπουδαιότερα χρόνια της καριέρας του στους Σανς, με τους οποίους αναδείχθηκε MVP της λίγκας δύο φορές. Αλλά το πρωτάθλημα δεν το πήρε ποτέ. Έτσι το 2012 έφυγε για τους Λέικερς για να συναντήσει Κόμπι, Γκασόλ, αλλά και τον Ντουάιτ Χάουαρντ. Ωστόσο η προσπάθεια του δεν στέφθηκε από επιτυχία, καθώς το συγκεκριμένο σύνολο δεν δούλεψε καθόλου. Μεγάλες προσδοκίες αλλά και μεγάλη απογοήτευση και έτσι ο σπουδαίος Καναδός έμεινε χωρίς τίτλο μέχρι το τέλος της καριέρας του.

Κάτι αντίστοιχο έγινε με τον ΜακΓκρέιντι που πήγε να το πάρει με τους Σπερς, έχοντας ελάχιστη συμμετοχή αλλά δεν το κατάφερε. Επίσης και ο θρύλος των Σίξερς, Άλεν Άιβερσον που δεν υπέγραψε το πιο μάγκικο πρωτάθλημα της ιστορίας το 2001, αφού τον νίκησαν οι Λέικερς, επιχείρησε να το κάνει στους Νάγκετς με τον Καρμέλο Άντονι και τον Μπίλαπς. Όμως δεν έφτασε στο δαχτυλίδι που δικαιούταν.

Μυστήριο είναι για τον Κρις Πολ η θέση που θα έχει στο rotation των Γουόριορς. Αρκετά δημοσιεύματα αναφέρουν πως θα ξεκινά βασικός και θα μετατοπιστεί ο ηγέτης Κάρι στο «2». Υπάρχουν και σενάρια που τον θέλουν να έρχεται από τον πάγκο στη second unit. O CP3 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους point guards στην ιστορία του μπάσκετ. Εκ των σπουδαιότερων floor generals που ξέρουν πολύ καλά τον τρόπο για να κατευθύνουν σωστά το παιχνίδι της ομάδας τους και να... φτιάξουν τους συμπαίκτες τους. Πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια, να ταιριάξει στα θέλω του Κερ για να φτάσει στο πρωτάθλημα που θα τον ανεβάσει πολλές σκάλες στη λίστα με τους κορυφαίους όλων των εποχών.

Σε όλη του την μπασκετική σταδιοδρομία, ποτέ δεν είχε μείνει στον πάγκο σε ματς. Και στα 1.363 ματς καριέρας ξεκίνησε βασικός. Μένει να δούμε αν στους πολεμιστές, αυτό θα αλλάξει, αφού φήμες λένε πως θα έχει τον ρόλο του έκτου παίκτη. Πάντως αν ο Πολ ξεκινά στο «1», με τον Κάρι να είναι shooting guard, τον Τόμπσον small forward και τους Γουίγκινς και Γκριν σε ρόλο power forward και center αντίστοιχα.

