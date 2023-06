Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς συμφώνησαν με τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς για την απόκτηση του Κρις Πολ, με αντάλλαγμα τον Τζόρνταν Πουλ!

Η... βόμβα έσκασε στο NBA, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να «θυσιάζουν» τον Τζόρνταν Πουλ για να αποκτήσουν τον Κρις Πολ! Δεν έχουν περάσει παρά μόνο ελάχιστες ημέρες από την παραχώρηση του Πολ στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, προκειμένου οι Φοίνιξ Σανς να αποκτήσουν τον Μπράντλεϊ Μπιλ.

Ωστόσο, ο Πολ δεν θα φορέσει ποτέ τη φανέλα της ομάδας της πρωτεύουσας, αφού θα μετακινηθεί στην ομάδα των Γουόριορς.

Ο Τζόρνταν Πουλ θα κάνει την αντίθεση διαδρομή (στους Γουίζαρντς), μαζί με μία επιλογή στον 1ο γύρο του Draft του 2030 και άλλη μία (στο 2ο γύρο) για το 2027.

